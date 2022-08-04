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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri... İngiliz basını 24 saat içinde Torreira'nın İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçeceğini ve ardından üç yıllık sözleşmeye imza atacağını duyurdu. Öte yandan Cimbom'un yeni golcüsü İstanbul'a geldi. Evander aşkı ise bitmek bilmiyor... İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Galatasaray, Lucas Torreira için de artık geri sayıma geçti... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Uruguaylı oyuncu, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinden geçecek. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    26 yaşındaki futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray, Torreira için İngiliz devi Arsenal'e 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Cimbom'un bu transferde en büyük kozu ise şüphesiz kaptan Fernando Muslera oldu.
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Uruguaylı file bekçisinin vatandaşıyla birçok kez telefon görüşmesi yaptığı ve Galatasaray'a gelmeye ikna ettiği belirtildi. Torreira, İstanbul'a indiği an kaptan da vatandaşını havalimanında karşılayan ekipte olacak.
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Arsenal Menajeri Mikel Arteta tarafından kadroda düşünülmeyen Uruguaylı oyuncu, İspanyol teknik adam takımın başına geldikten sonra iki sezonda da kiralık olarak gönderildi. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Sözleşmesi 2023 Haziran’ında bitecek olan Torreira'dan gelir elde etmek isteyen Londra temsilcisi, bu nedenle Galatasaray'a prensipte 'evet' dedi.
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    ALİ AKMAN TÜRKİYE'YE GELDİ

    Galatasaray'ın her konuda anlaştığı genç forvet Ali Akman, önceki gün Türkiye’ye geldi. Başarılı golcü, havalimanından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in oteline geçti. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Ardından Başkan Dursun Özbek ve idarecilerle bir araya gelen Ali Akman'la son görüşme yapıldı. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Sarı-kırmızılıların Ali Akman'ı bugün resmi olarak açıklaması bekleniyor. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Galatasaray, Ali Akman için Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. Ali, görüşmeler sonrası memleketi Bursa'ya geçti.
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    İLLE DE EVANDER

    Galatasaray'ın Evander aşkı bitmek bilmiyor… Brezilyalı oyuncu için ilk etapta Midtjylland’a 5 milyon Euro öneren sarı-kırmızılılar, her geçen gün teklifini artırıyor. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    6.5 milyon Euro'ya kadar çıkan Galatasaray, Danimarka ekibinin inadını kıramayınca, bu kez teklifini güncelledi ve Sambacı için 7 milyon Euro önerdi. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Kapıyı 10 milyon Euro'dan açan ve sonrasında 8 milyon Euro'ya kadar düşen Midtjylland'ın Galatasaray'ın son teklifi ni kabul etmesi bekleniyor. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Avrupa’nın önde gelen basın organları da Galatasaray'ın Evander transferinde büyük mesafe kat ettiğini duyurdu. 
  • Galatasaray son dakika transfer haberleri - Torreira'da son 24 saat - Yeni golcü İstanbul'a geldi - Evander aşkı bitmiyor - GS transfer haberleri

    Özellikle Portekiz basını, 24 yaşındaki Brezilyalı'nın sağlık kontrollerinden geçmek üzere, İstanbul'a geleceğini yazdı. 

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YORUMLAR

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  • 4022212791187381 13 saat önce gs ın efsane çalıştırıcısı Brian Burc ikinci geldiğinde takımı kısa boy nedeniyle takım maytalaklara dönmüş diye eleştirmişti. gidiş o gidişe benziyor.
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