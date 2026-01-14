Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorluk geliri hedefimiz 120 milyon euro!

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, mayıs ayı sonuna kadar 120 milyon Euro sponsorluk geliri elde etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri 2025 Turkcell Süper Kupa finalininde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinen Yelkencioğlu, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek. Onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz. Onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, Turkcell Süper Kupa'daki mağlubiyeti telafi edeceklerini dile getirdi.

Yönetimlerinin Turkcell Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından sert şekilde eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Yelkencioğlu, "Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kulandı.