        Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorluk geliri hedefimiz 120 milyon euro! - Galatasaray Haberleri

        Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorluk geliri hedefimiz 120 milyon euro!

        Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, 120 milyon Euro sponsorluk geliri elde etmeyi amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:29
        "Sponsorluk geliri hedefimiz 120 milyon euro!"
        Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, mayıs ayı sonuna kadar 120 milyon Euro sponsorluk geliri elde etmek istediklerini söyledi.

        Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri 2025 Turkcell Süper Kupa finalininde taraftara dağıtılan ve eleştirilere neden olan yağmurluklara değinen Yelkencioğlu, "Hedefimiz her zaman taraftarımızı memnun etmek. Onun için çok çalışıyoruz. Her zaman taraftarımızın takımımızın yanında olduğunu biliyoruz. Onlarla bir aileyiz. Mutlaka yaşananların çaresi bulunacaktır. Hiçbir zaman taraftarımızı üzmek istemeyiz." diye konuştu.

        Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, Turkcell Süper Kupa'daki mağlubiyeti telafi edeceklerini dile getirdi.

        Yönetimlerinin Turkcell Süper Kupa'nın kaybedilmesinin ardından sert şekilde eleştirildiğinin söylenmesi üzerine Yelkencioğlu, "Son 12 senede bizim 14 kupamız var. Bunun 6'sı Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası, 4'ü de Süper Kupa. Rakibimizin 2 kupası var. Biri Türkiye Kupası, biri de son aldığı Süper Kupa. Taraftarlarımız müsterih olsun. Galatasaray girdiği her yarışmada şampiyonluk için mücadele eder. Buna, 'Bir yol kazası' diyelim. Önümüzde 3 kulvar var. Oralarda çok önemli maçlarımız var. Yolumuza devam ediyoruz. Teknik heyetimiz ve oyuncularımız mağlubiyetten dolayı çok üzüldü. Bunu telafi edeceğiz." ifadelerini kulandı.

        Sarı-kırmızılı kulübün sponsor gelirlerine vurgu yapan Yelkencioğlu, "Her sene sponsorlukta rekor kırıyoruz. Bu, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor. Galatasaray başarılı oldukça sponsorlarımız da çoğalıyor. 2022'de göreve geldiğimizde sponsorlardan gelirimiz yaklaşık 17 milyon dolar civarındaydı. Bugün ulaştığımız nokta sadece futbol takımı forma ve şortu 41 milyon Euro'yu buldu. Şu anda genelde 90 milyon Euro'dayız. İnşallah mayıs sonuna kadar 120 milyon Euro'ya çıkmayı hedefliyoruz." bilgilerini verdi.

        İtalya'ya giderek transfer çalışması yapan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun kaç transferle döneceğinin sorulması üzerine Yelkencioğlu, "Transfer günlük gelişen bir şey. Oradaki görüşmelere göre şekillenecek. En iyi bilgiyi futbol şubesindeki arkadaşlar verir. Zaten yeni gittiler. Bir sayı söylediğimizde beklenti oluşuyor. Galatasaray'a yakışacak en iyi oyuncuları transfer edeceğiz. Sene başında dünya çapında 5 oyuncu aldık. Yeni gelecek oyuncular da en az bu kalitede olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

