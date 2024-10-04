Galatasaray'da tek teselli Yunus Akgün!

RFS deplasmanında maça tutuk başlayan Galatasaray'da rakip savunmanın kilidi açan isim Yunus Akgün oldu.

Yerleşik savunma yapan Letonya temsilcisi karşısında 12. dakikada topla ceza sahasına dalan ve kalabalık içinden şık hareketlerle çıkan Yunus'un ortasına Icardi vurdu, tamamlayan Mertens, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2000 jenerasyonunun kaptanı olan 24 yaşındaki futbolcunun uzun süre patlama yapması beklenmişti.

2-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray 1 puanla yetinirken sarı-kırmızılıların bu müsabakadaki tek tesellisi ise Yunus Akgün'ün çıkışı oldu.

Yunus mücadelede dakikalar 38'i gösterdiğinde bu kez kendisi sahne aldı. Davinson Sanchez'in uzun pasında topu önüne şık alan Yunus kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda farkı 2'ye çıkardı.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor ile büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndüğünde rotasyona düşmüş; geçen sezonu ise Leicester City'de kiralık olarak geçirmişti.

Championship'te 23 maça çıkan ve 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Yunus bu sezon adeta yeniden doğdu.

Gaziantep FK maçında golle buluşan, Fenerbahçe maçının yıldızlarından olan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da çıktığı iki maçta da gol atmayı başardı.