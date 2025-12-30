Habertürk
        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi

        Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 21:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 21:00
        Galatasaray'da Trabzonspor maçı mesaisi!
        Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlarla sürdürdü.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışması gerçekleştirildi. Topla ısınmayla başlayan akşam antrenmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

