Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni zirvede bitirdi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Nijeryalı yıldız, bu sezon Devler Ligi'nde en çok maçın oyuncusu ödülünü alan futbolcu oldu.
Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:13
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu.
G.Saray'ın 15 gol attığı sezonda Nijeryalı futbolcu, Devler Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve 7 gol - 3 asistlik katkıyla 10 gole direkt etki etti.
Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcular listesi de açıklandı.
9- KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG
15 maç - 3 ödül
8- XAVI SIMONS - TOTTENHAM
10 maç - 3 ödül
7- KYLIAN MBAPPE - REAL MADRID
11 maç - 3 ödül
6- ANTHONY GORDON - NEWCASTLE UNITED
12 maç - 3 ödül
5- JENS PETTER HAUGE - BODO/GLIMT
12 maç - 3 ödül
4- CHARLES DE KETELAETE - ATALANTA
8 maç - 3 ödül