        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray'da Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni zirvede bitirdi!

        Victor Osimhen Şampiyonlar Ligi'ni zirvede bitirdi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu. Nijeryalı yıldız, bu sezon Devler Ligi'nde en çok maçın oyuncusu ödülünü alan futbolcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 10:13 Güncelleme:
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'a elenen Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları sırtlayan isim oldu.

        G.Saray'ın 15 gol attığı sezonda Nijeryalı futbolcu, Devler Ligi'nde 10 maçta forma giydi ve 7 gol - 3 asistlik katkıyla 10 gole direkt etki etti.

        Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcular listesi de açıklandı.

        9- KHVICHA KVARATSKHELIA - PSG

        15 maç - 3 ödül

        8- XAVI SIMONS - TOTTENHAM

        10 maç - 3 ödül

        7- KYLIAN MBAPPE - REAL MADRID

        11 maç - 3 ödül

        6- ANTHONY GORDON - NEWCASTLE UNITED

        12 maç - 3 ödül

        5- JENS PETTER HAUGE - BODO/GLIMT

        12 maç - 3 ödül

        4- CHARLES DE KETELAETE - ATALANTA

        8 maç - 3 ödül

        3- FRANCISCO TRINCAO - SPORTING

        11 maç - 4 ödül

        2- HARRY KANE - BAYERN MÜNİH

        13 maç - 4 ödül

        1- VICTOR OSIMHEN - GALATASARAY

        10 maç - 4 ödül

