Galatasaray'da yeni transferler sahaya iniyor! Süper Lig'in dördüncü haftasında Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray'da yeni transferler sahaya iniyor. Sarı-kırmızılı kulübe katıldığından bu yana takımla çalışan ve fiziken iyi durumda olan Tanguy Ndombele'nin mücadelede ciddi bir süre alması, takımla kısa süre önce çalışmaya başlayan Hakim Ziyech'in de maç kadrosunda olması bekleniyor. Eski sakatlıkları nedeniyle tedbirlik yaklaşılan Wilfried Zaha'nın ise süreye ihtiyacı var

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri de takıma adapte oluyor.

Transfer olduğu günden bu yana durumuna bakılan ve ardından takımla çalışmalara başlayan Tanguy Ndombele'den gelen raporlar, teknik heyeti memnun etti. Yaz aylarında Tottenham ile antrenmanlara çıktığı için diğer yeni transferlere kıyasla daha fit durumda olan Fransız futbolcunun Samsunspor maçında ciddi bir süre alması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Ndombele ile Lucas Torreira omurgasını bir an önce kurmayı planladığı, bu ikilinin arasındaki uyum sürecini kısa sürede atlatmasını istediği öğrenildi.

HAKIM ZIYECH DE SÜRE ALABİLİR Sarı-kırmızılıların diğer bir yeni transferi Hakim Ziyech de Samsunspor karşısında süre alabilir... Transferi sonrasında takımdan ayrı çalışan ve hafta içinde takıma katılan Faslı yıldızın da fiziken henüz yüzde 100 olmasa da yeşil sahalara çıkmaya hazır olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncunun, Ndombele'ye kıyasla yavaş yavaş süre alarak maç temposunun ve ritminin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi.

ZAHA'NIN SÜREYE İHTİYACI VAR Galatasaray taraftarının merakla beklediği diğer yeni transfer Wilfried Zaha'nın ise henüz süreye ihtiyacı var. Geçen sezon hem tekrarlayan hem de uzun süren kas sakatlıkları yaşadığı tespit edilen tecrübeli oyuncuya temkinli yaklaşılıyor. Uzun süredir takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışan Zaha'nın bu hafta sonuna kadar takımla çalışması planlansa da kas sakatlıklarının tekrarlamaması için henüz maçlarda forma giymesi düşünülmüyor.