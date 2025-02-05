Galatasaray Daikin: 1 - Reale Mutua Fenera Chieri '76: 3 | MAÇ SONUCU
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında İtalya'nın Reale Mutua Fenera Chieri '76 takımına 29-27, 20-25, 17-25 ve 17-25'lik set skorlarıyla 3-1 mağlup oldu.
CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtalyan ekibi Reale Mutua Fenera Chieri '76'ya 3-1 yenildi.
Bu eşleşmenin rövanş mücadelesi 18 Şubat Salı günü İtalya’da oynanacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Jana Niklova - Josip Hristov
GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Britt, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), Sude Hacımustafaoğlu, Yasemin Güveli, Timmerman, Ayçin Akyol, Aslıhan Kılıç, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, Kalandadze
REALE MUTUA FENERA CHIERI 76: Spirito (L), Skinner, Alberti, Van Aalen, Anthouli, Buijs, Gicquel, Rolando, Gray, Guiducci
SETLER: 29-27, 20-25, 17-25, 17-25
SÜRE: 107 dakika (37’, 25’, 21’, 24’)