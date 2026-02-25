Galatasaray Daikin: 3 - Paris Saint Cloud: 1 | MAÇ SONUCU (G.Saray yarı finalde)
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Giriş: 25.02.2026 - 22:47 Güncelleme:
Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını ile karşı karşıya geldi.
İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar rövanş mücadelesini de 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17’lik setlerle 3-1 alarak yarı finale adını yazdırdı.
Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak.
