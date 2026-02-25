Canlı
        Galatasaray Daikin: 3 - Paris Saint Cloud: 1 | MAÇ SONUCU (G.Saray yarı finalde)

        Galatasaray Daikin: 3 - Paris Saint Cloud: 1 | MAÇ SONUCU (G.Saray yarı finalde)

        Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 22:47
        Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda yarı finalde

        Galatasaray Daikin, 2026 CEV Kupası çeyrek final ikinci maçında sahasında Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımını ile karşı karşıya geldi.

        İlk maçta rakibini 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar rövanş mücadelesini de 22-25, 25-21, 25-22 ve 25-17’lik setlerle 3-1 alarak yarı finale adını yazdırdı.

        Galatasaray, yarı finalde Romanya'nın C.S.O. Voluntari 2005 takımıyla karşılaşacak.

        Eşi kapıyı kırıp eve girince, ikinci kat balkonundan atlayan kadın yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Ali Ö.'nün (38) kapıyı kırarak eve girmesi üzerine balkondan atlayan Ebru Ö. (34) yaralandı. Polis, Ali Ö.'yü yakalayarak gözaltına alındı. (DHA)

