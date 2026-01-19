Habertürk
        Galatasaray'dan 6 ayda büyük kar! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan 6 ayda büyük kâr!

        Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ilk 6 aylık bölümünde 1.4 milyar TL kâr edildiğini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:31
        Galatasaray'dan 6 ayda büyük kâr!
        Galatasaray Kulübü’nden Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 2025-26 sezonunun ilk 6 aylık döneminde 1.4 milyar TL kar edildiği belirtildi.

        Galatasaray Kulübü, 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide TTK 376 bilançosunu açıkladı. Sarı-kırmızılıların hasılatının 2024-25 sezonun ilk 6 ayına göre yüzde 60 artarak 9.6 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi. Brüt karın 1.6 milyar TL, net karın ise 1.4 milyar TL olduğu aktarıldı.

        Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

        Adana'da Sergen Altunbaş'ın (34) havuzlu lüks villada tartıştığı eşi evi terk ettikten sonra tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp intihar etmesinin ardından, çiftin sosyal medyadaki mutlu aile paylaşımları dikkat çekti.

