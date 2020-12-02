Galatasaray'dan Emre Bol açıklaması

Galatasaray, A Spor yorumcusu Emre Bol'un Mbaye Diagne'yle ilgili sözlerini yargıya taşıyor. Çaykur Rizespor mücadelesinin yorumlandığı sırada Diagne'yle ilgili olarak "Bunlar cahil çocuklar ya, bu Senegal'de kim bilir bu okudu okumadı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım" diyen Emre Bol'un bu sözleri tepki çekmiş ve ırkçı olarak nitelendirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüp de konuya dair bir açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Emre Bol isimli şahıs, A Spor’da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir. Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz"