Galatasaray'dan Feghouli açıklaması

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlanan Sofiane Feghouli'nin durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ üst arka adale grubunda aşırı kasılma hisseden Sofiane Feghouli’nin durumu, yarın yapılacak ileri tetkiklerinin ardından netlik kazanacak."
Öte yandan Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'ın tedavilerinin ardından ağırlıksız ortamda düz koşulara başladığı belirtildi.
Emre Taşdemir ise tedavisinin ardından kondisyonerler eşliğinde çalışmalarına devam etti.
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