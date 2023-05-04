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Galatasaray'dan gövde gösterisi!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray, çalışmalarına dün başlarken camia olarak da kenetlendi. Antrenmanı taraftara açan sarı-kırmızılılarda yönetim de tam kadro olarak Florya'daydı

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Başakşehir maçı hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başlarken Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gövde gösterisi yaptı. 
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    31. haftada Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan, geçen haftaki derbide ise Beşiktaş'a 3-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, antrenmanı taraftara açarak camia olarak kenetlendi.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    İdman için tesislere yaklaşık 2 bin taraftar girerken, tribünün yanı sıra saha kenarları da tamamen doldu. 

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    İçeri girebilen taraftar sayısı kadar bir o kadar kişi de dışarıda kalırken, bazıları tesis etrafındaki ağaçlardan çalışmayı izledi.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Tezahüratlarla futbolcuları destekleyen taraftarlar, ligin 32. haftasındaki Beşiktaş derbisini kaybeden futbolcularına moral verdi.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    YÖNETİM TAM KADRO

    Galatasaray'da yönetim de tam kadro olarak Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeydi. TFF'nin depremzedelere yardım amacıyla düzenlediği organizasyona davetli olduğu için önce Riva'ya giden başkan Dursun Özbek, Florya'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yöneticiler de antrenmanda yer aldı.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Yöneticiler ile teknik ekip ve futbolcular, idmandan önce samimi bir görüntü sergiledi. 

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Başkan Dursun Özbek ile Erden Timur, futbolculara tek tek sarılarak desteklerini gösterdi. 
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Yönetim ve takım, ardından taraftarların önünde fotoğraf çektirdi.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    DURSUN ÖZBEK VE ERDEN TİMUR'A SEVGİ SELİ

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, Dursun Özbek ile Erden Timur'a sevgi gösterisinde bulundu.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Antrenmandan önce Özbek'i tribüne çağıran taraftarlar, "Büyük başkan" tezahüratları yaptı. 
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Taraftarlar, ardından Timur'u çağırdı. Bir süre tribünler uzaktan selamlayan Erden Timur, ısrarlara dayanamayarak taraftarların önüne gitti.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Taraftarlar ayrıca Beşiktaş derbisinde hata yapan Sergio Oiveira'yı tribüne çağırarak moral verdi.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı öncesi ilk antrenmanını yaptı.

     
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda iki gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. 
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    İdmanın devam eden bölümünde değişimli olarak bir grup futbolcu minyatür kale maç yaparken, diğer grup ise hücum ve savunma çalışması üzerinde durdu. Antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Çalışmada amcası vefat ettiği için izin verilen Sam Adekugbe de yer aldı. Kanadalı futbolcunun defin işlemlerinin birkaç gün sonra yapılacak olmasından dolayı ülkesine gitmediği bildirildi.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    RİTÜEL YERİNİ BULDU

    Galatasaray taraftarı, antrenman sonrasında futbolculara baklava ikram etti.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Yaklaşık 1,5 saat süren idman boyunca tezahüratlarla takımlarını destekleyen taraftarlar, çalışmanın tamamlanmasıyla meşaleler yakarak kutlama yaptı.
  • Galatasaray'dan gövde gösterisi!

    Çalışmadan sonra taraftarlar, saha içinde futbolculara baklava ikram etti. Bazı taraftarlar da güvenlik görevlilerini atlatarak futbolcularla fotoğraf çekilmek için uğraş verdi.

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