        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Noa Lang açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Noa Lang açıklaması!

        Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında parmağından sakatlanan Noa Lang'ın, Hollanda'nın oynayacağı ikinci maçta sahaya dönmesini beklediklerini açıkladı.

        Giriş: 23.03.2026 - 20:07 Güncelleme:
        Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında sakatlanan Noa Lang'ın durumuna ilişkin açıklama yaptı.

        Yener İnce, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Noa Lang'ın durumuna değindi.

        Hollandalı futbolcunun sağ el birinci parmağında ciddi yaralanmasının olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:

        "Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."

        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Hayatını kaybetti
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Sevgilisi "İntihar etti" dedi... Gerçek çok başka çıktı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
