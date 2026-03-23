Galatasaray'dan Noa Lang açıklaması!
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Liverpool maçında parmağından sakatlanan Noa Lang'ın, Hollanda'nın oynayacağı ikinci maçta sahaya dönmesini beklediklerini açıkladı.
Hollandalı futbolcunun sağ el birinci parmağında ciddi yaralanmasının olduğunu dile getiren İnce, şunları söyledi:
"Parmakta tam kopuk söz konusu değil. O konuya açıklık getirmek istiyorum; ancak ciddi anlamda yaralanma var. Bu bölgenin ivedilikle tamir edilmesi gerektiği için İstanbul'a getirmeden en hızlı şekilde Liverpool'da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Şu anda herhangi bir problem gözükmemekle birlikte Galatasaray sağlık ekibi olarak takibini yapıyoruz. Uzun zamandır iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz Hollanda Milli Takım sağlık ekibiyle dirsek temasındayız. Lang, Hollanda Milli Takımı'nın ilk maçında oynamayacak, yapılacak değerlendirmeler sonrasında şartların oluşması halinde ikinci maçlarında sahaya dönmesini planlıyoruz. Noa Lang'ın özel idman programıyla sahalara en kısa sürede dönüşünü hedefliyoruz."