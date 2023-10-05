Galatasaray'dan Sacha Boey için dev bonservis beklentisi!

23 yaşındaki Fransız sağ bek, hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu etkili futboluyla göz doldurdu.

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Old Trafford'da sahanın en iyilerinden biri olan Boey, 90 dakikayı 76 kez topla buluşma, 46 pas ve yüzde 63 pas isabet oranı ile tamamladı.