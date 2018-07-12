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ADA BASKINI



Henry Onyekuru ile ilk yabancı transferini yapan Galatasaray’da gözler Badou Ndiaye ve Jason Denayer’e çevrildi. Her iki oyuncu da Sarı-Kırmızılılar’a dönmeyi çok istiyor. Denayer ve Ndiaye ile anlaşma sağlandı, tüm pürüzler giderildi. Yönetim şimdi, Fatih Terim’in çok istediği bu iki transferi bitirmek için harekete geçti.