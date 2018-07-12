GALATASARAY, BİELİK'İN PEŞİNDE
Mutlaka bir stoper takviyesi yapmak isteyen ve Jason Denayer için çalışmalarda bulunan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. İngiliz basınına göre Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'li Krystian Bielik'le ilgileniyor.
BIRMINGHAM DA TALİP
Son iki sezonda Birmingham ve Walshall'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Polonyalı stoperin sözleşmesi 2020'de bitecek. Bielik'i Birmingham'ın da transfer etmek istediği belirtiliyor.
(Takvim)
ONYEKURU: FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI
Sarı-Kırmızılılar’ın Everton’dan kiraladığı Henry Onyekuru’dan ilginç bir itiraf geldi. İngiliz ve Nijerya basınına açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki hücumcu, Aslan’ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da kendisine teklifte bulunduğunu söyledi.
Onyekuru, “Galatasaray’ı seçtim. Bu tercihimin nedeni, Şampiyonlar Ligi ve dünyaca tanınan teknik direktörü. Ayrıca Galatasaray’ın maçlarını her zaman dolu tribünler önünde oynaması da seçimimde etkili oldu” ifadelerini kullandı. KAP bekleniyor Henry Onyekuru, Cim Bom’un İsviçre kampına henüz katılmadı. Bunun nedeni, transferle ilgili resmi açıklamanın henüz yapılmaması.
(Fanatik)
ADA BASKINI
Henry Onyekuru ile ilk yabancı transferini yapan Galatasaray’da gözler Badou Ndiaye ve Jason Denayer’e çevrildi. Her iki oyuncu da Sarı-Kırmızılılar’a dönmeyi çok istiyor. Denayer ve Ndiaye ile anlaşma sağlandı, tüm pürüzler giderildi. Yönetim şimdi, Fatih Terim’in çok istediği bu iki transferi bitirmek için harekete geçti.
Yönetici Abdurrahim Albayrak’ın bugün İsviçre’den İstanbul’a gelerek başkan Mustafa Cengiz ile bir araya geleceği öğrenildi. Albayrak’ın daha sonra idari menacer Şükrü Hanedar ile birlikte İngiltere’ye gidecekleri kaydedildi. İkili burada Denayer’in kulübü Manchester City ve Ndiaye’nin takımı Stoke’un yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirecek. Her iki yıldızın da kiralanması için teklif yapılacak.
(Fanatik)
ONYEKURU'DA OPSİYON PAZARLIĞI
Galatasaray, transferi resmi olarak açıklamıyor çünkü İngiliz ekibiyle opsiyon pazarlığı devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı satın alma posiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. İngilizler ise inat ediyor. Görüşmeler devam ediyor.
(Takvim)
"BOTHEIM'I BİR AN ÖNCE BİTİRELİM"
Galatasaray'da golcü transferi için sıcak saatler yaşanıyor... Fatih Terim'in yardımcıları, Ümit Davala ve Necati Ateş'in izlediği Norveçli golcü Erik Botheim için Terim acele ediyor.
Tecrübeli hocanın Sarı-Kırmızılı yönetime, "Botheim'ın transferini bir an önce bitirelim. Elimizden kaçırmalayım. Talipleri çok" dediği öğrenildi.
(Fotomaç)
EMRE AKBABA TRANSFERİ, TOLGA CİĞERCİ'Yİ BEKLİYOR
Galatasaray'da Emre Akbaba transferi Tolga Ciğerci'nin indirimine kaldı… Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre-Eren takasını, “Eren Derdiyok 2 milyon euro'ya oynuyor, nasıl takas edelim?” diyerek doğruladı. Topu da G.Saray tarafına attı. Eren’i ikna edemedikleri için Bobo’yu almak zorunda kalan Alanyaspor’un bundan sonraki aşamada yine 2 milyon euro’ya oynayan Tolga Ciğerci’nin ikna edilmesini beklediği bildirildi.
(Fotospor)
DONK'A GELEN TEKLİFLER, GALATASARAY'IN YAPTIĞI TEKLİFİN YANINA BİLE YAKLAŞAMADI
Abdürrahim Albayrak, Ryan Donk’un, Galatasaray’da kalmak için pek çok teklifi reddettiğini açıklamıştı. 1.85+.0.2 milyon Euro’ya imza atan Hollandalı oyuncuya eski takımı Club Brugge ve Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Konyaspor’dan teklif geldiği ortaya çıktı. Belçika ekibinin yılda 450 bin Euro, Konyaspor’un ise 500 bin Euro önerdiği bildirildi.
(Fotospor)
GOMIS MESAJI İLETTİ, TERİM AFFETTİ
Ocak ayında "Ndiaye Galatasaray'dan ayrılmasın" diyen teknik direktör Fatih Terim, Badou Ndiaye'yi karşısına alıp saatlerce görüşmüştü. Buna rağmen İngiltere'nin büyüsüne kapılan Senegalli futbolcu, 2. başkan Abdurrahim Albayrak'ın deyimiyle menajeri tarafından zehirlenmiş, Fatih Terim de yaşanan süreci "Sıtkım sıyrıldı. Yapacak bir şey yok" diye anlatmıştı.
Bafetimbi Gomis, Ndiaye'nin "Galatasaray'dan ayrılmam büyük hataydı. Dönmeyi çok istiyorum" mesajını Fatih Terim'e iletti. Deneyimli teknik adam da "Biz büyüklere de onları affetmek düşer" diyerek gerekli transfer çalışmalarının başlamasını istedi.
(Sabah)
TARIK ÇAMDAL ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR
Hedefi Süper Lig olarak belirleyen Eskişehirspor, eski oyuncusu Tarık Çamdal'a talip oldu.
İki sezon önce de kiralık olarak Es Es'in formasını giyen sol bek için başkan Halil Ünal'ın devreye girdiği ve menajeriyle görüşmelere başladığı öğrenildi.
Öte yandan Tarık Çamdal için Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un da devrede olduğu ortaya çıktı
(Sporx)
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