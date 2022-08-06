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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mertens'in ardından bir yıldız daha gündeme geldi! Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sosyal medyadaki beğenisi taraftarları heyecanlandırdı! İşte Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

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  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Süper Lig'de sezonu yarın Antalyaspor maçıyla açacak olan Cimbom'da transfer görüşmeleri sürüyor...
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    TORREIRA İÇİN GERİ SAYIM!

    Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'nın transferinde mutlu sona ulaştı.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Arsenal'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Torreira yıllık 2 milyon 750 bin euro maaş alacak.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    2018 yazında Sampdoria'dan Arsenal'e yaklaşık 31 milyon Euro'ya transfer olan 26 yaşındaki orta saha, 2020'de Atletico Madrid'e, geçen sezon ise Fiorentina'ya kiralık olarak gönderildi.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    MERTENS İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

    Galatasaray, Napoli'den ayrılan Dries Mertens'i de kadrosuna katmaya çok yakın...
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Napoli'ye olan sadakati nedeniyle Juventus'tan gelen teklifi reddeden Mertens, İstanbul yolunda!
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Sky Sport'un haberine göre Galatasaray, Mertens'e 4 milyon Euro artı bonuslar içeren bir teklif sundu. 
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Mertens'in forma giyeceği 1 sezonun ardından Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı elde ederse Belçikalı oyuncunun sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. 
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Galatasaray, yıldız oyuncuya ev ve şoför de tahsis edecek. Ayrıca Napoli ve Brüksel'e 30 uçak bileti de sunulacak.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    DİĞER BOMBA ALEXIS SANCHEZ!

    Mertens için görüşmelerine devam eden Galatasaray'ın gündemine İtalya'dan bir yıldız daha geldi!

     
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Cimbom'un Inter ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Şilili yıldızı transfer etmek istediği öne sürüldü.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Alexis Sanchez, geçen sezon Inter formasıyla 38 maçta 9 gol atarken 5 de asist yaptı.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Galatasaray'ın Mertens ve Alexis Sanchez'i İstanbul'a getirerek gövde gösterisi yapmak istediği kaydedildi.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    RONALDO HEYECANLANDIRDI

    Manchester United'tan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'nun hamlesi sosyal medyayı karıştırdı!

     
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Portekizli yıldız, Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" (Galatasaray'a gel) yorumunu Instagram hesabından beğendi.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Bunun ardından binlerce Galatasaray taraftarı, Ronaldo'nun fotoğrafının altına "Come to Galatasaray" yazdı.
  • Sosyal medya ayağa kalktı! Cristiano Ronaldo... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri - GS transfer haberleri

    Ronaldo'nun bu hareketi Galatasaraylılarda büyük heyecan yarattı.

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