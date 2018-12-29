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Fransız kulübünde senelik 9 milyon euro net maaşı bulunan Falcao için Galatasaray, kulüp sponsorlarıyla temasa geçti. Yönetim, 4.5 milyon euroyu kendisi ödeyecek... Kulübüyle mukavelesi 2020’de sona erecek futbolcu için ilk etapta sezon sonuna kadar kiralama formülü düşünülüyor.