Geride kalan sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 36 maçta forma giyen kanat oyuncusu 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Juventus'un yeni sözleşme önermediği Bernardeschi bugüne kadar İtalya Milli Takım formasını da 38 kez giydi ve ülkesi adına 6 gol kaydetti.