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Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba iddialar

Galatasaray'da gözler 11 Haziran'daki başkanlık seçimine çevrilirken, transfer konusunda da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor! İtalyan basını, Juventus'un 2017 yılında 40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Bernardeschi için teklifte bulunduğunu öne sürdü. Öte yandan yeni teknik direktör konusunda da flaş bir isim iddia edildi. İşte Galatasaray'daki son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Süper Lig'de sezonu hayal kırıklığıyla kapatan Galatasaray'da gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-kırmızılı ekipte 11 Haziran'da başkanlık seçimi gerçekleşecek. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu başkanlık için yarışacak. Diğer yandan takımın teknik direktör belirsizliği de sürüyor
  • 02
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    İtalyan basınında çıkan haberlerde, Galatasaray'ın Juventus ile sözleşmesi bitecek Federico Bernardeschi ile ilgilendiği iddia edilmişti. Çizme'den yeni bir iddia daha geldi.
  • 03
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Sport Italia muhabiri Rudy Galletti, Juventus'taki macerasının sonuna gelen 28 yaşındaki İtalyan yıldıza Galatasaray'ın teklif yaptığını öne sürdü. Transfer gerçekleşirse Galatasaray, Bernardeschi'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak.
  • 04
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    İtalyan futbolcunun Serie A şampiyonu Milan'a da önerildiği ancak kırmızı-siyahlı kulübün kendi profiline uymadığı gerekçesiyle transferi veto ettiği bildirildi. 
  • 05
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Geride kalan sezon 23'ü ilk 11'de olmak üzere tüm kulvarlarda toplam 36 maçta forma giyen kanat oyuncusu 2 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı. Juventus'un yeni sözleşme önermediği Bernardeschi bugüne kadar İtalya Milli Takım formasını da 38 kez giydi ve ülkesi adına 6 gol kaydetti.
  • 06
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    BİRÇOK OYUNCU YENİ BAŞKANI BEKLİYOR

    Diğer yandan sarı kırmızılılarda birçok oyuncu 11 Haziran'daki seçimi bekliyor. Başkan Burak Elmas'ın “seçime kadar transfer yapmayacağız” açıklamasından sonra gözler yeni yönetime çevrildi.
  • 07
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Marcao, Kerem ve Muhammed’in dışında Nelsson, Cicaldau, Boey ve Morutan’a menajerler aracılığı ile gelen teklifleri yeni yönetim değerlendirilecek.
  • 08
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    İki başkan adayının da kontratı biten ve gitme ihtimali bulunan futbolcular nedeniyle kadro planlaması hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu’nun, bazı futbolcularla prensip anlaşması yaptığı da bildiriliyor. 
  • 09
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    MATIC BOMBASI

    Dursun Özbek ekibinin Manchester United'da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağını açıklayan Nemanja Matic'in peşinde olduğu iddia edildi.
  • 10
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Bu sezon özellikle orta sahada büyük sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı ekibin, 33 yaşında olan ve tecrübesiyle öne çıkan Sırp ön liberoyla gücüne güç katmayı planlıyor.
  • 11
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    SERİ VE DENAYER ÖNERİSİ

    Sarı kırmızılılar, seçime odaklanırken Seri ve Denayer için menajerler harekete geçti. Galatasaray'da forma giyen Jean Michael Seri ve Jason Denayer'in menajerleri transfer görüşmeleri için yönetimin kapısını çaldı.
  • 12
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    Burak Elmas başkanlığındaki yönetim ise 30 Nisan'da seçim olduğunu ve kendilerinin bir karar veremeyeceklerini bildirdi.
  • 13
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    TUDOR İDDİASI

    Öte yandan Galatasaray için flaş bir teknik direktör iddiası geldi. Sky Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı takımın eski hocası İgor Tudor, Hellas Verona'dan ayrılmayı düşünüyor. Galatasaray'da 2017'de görev yapan Hırvat teknik adamın ismi Bologna ile anılsa da, Tudor'un Cimbom'a geri döneceği aktarıldı. 
  • 14
    Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri | İtalya'dan bomba

    İtalyan basınında ise sportif direktör Sensibile'nin, yakın ilişkisi olan Tudor'u Galatasaray'ın başına getirmek için yeni yönetimle görüşeceği öne sürüldü. 

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