Galatasaray'dan soyunma odasında zafer pozu!

Gülistan Doku için JAK ekipleri Tunceli'de

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de son teknoloji cihazlarla Tunceli'ye sevk edildi. Sarp, dağlık ve karlı yapısı nedeniyle karadan ulaşımın neredeyse mümkün olmadığı bölgelere, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Skorsky tipi helikopterle ulaştırılan ekipler, yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama faaliyetini gerçekleştiriyor