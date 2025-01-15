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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu

        Sponsorluk anlaşmalarını arka arkaya açıklayan Galatasaray bir önemli projeye daha imza atacak. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda "Florya'nın suyu" adıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Giriş: 15.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:49
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        Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu!
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        Galatasaray'da sponsorluk anlaşmaları arka arkaya yapılırken yeni bir projeye de imza atılacak.

        Sarı-Kırmızılılar, “Florya’nın suyu” adıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Galatasaray bu doğrultuda bir içecek firması ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacak.

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