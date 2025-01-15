Galatasaray'dan yeni proje: Florya'nın suyu
Sponsorluk anlaşmalarını arka arkaya açıklayan Galatasaray bir önemli projeye daha imza atacak. Sarı-Kırmızılılar bu doğrultuda "Florya'nın suyu" adıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Giriş: 15.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:49
Galatasaray'da sponsorluk anlaşmaları arka arkaya yapılırken yeni bir projeye de imza atılacak.
Sarı-Kırmızılılar, “Florya’nın suyu” adıyla bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Galatasaray bu doğrultuda bir içecek firması ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı kulüp sponsorluk bedelinin yanı sıra bu ürünün satışından da pay alacak.
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