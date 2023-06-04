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Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

Şampiyon Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0'lı skorla mağlup etti ve 32 yıl sonra ilk kez ezeli rakibini hem iç hem dış sahada mağlup etmeyi başardı. Ayrıca Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, 2022-23 sezonunu derbi galibiyeti yaşayamadan noktaladı

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  • Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

    Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğunu daha önce garantileyen Galatasaray ile Fenerbahçe sezonun son derbisinde karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-0 Galatasaray kazandı.
  • Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

    32 SENE SONRA BİR İLK

    Sarı kırmızılı takım 32 sene sonra ilk kez Fenerbahçe'yi hem iç hem de dış sahada yenerek tarihe geçen bir istatistik elde etti.
  • Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

    JESUS DERBİ GALİBİYETİ YAŞAYAMADI

    Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleden yenik ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bu sezon takımının başında derbi galibiyeti elde edemedi.
  • Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

    Portekizli çalıştırıcı, 1990-91 sezonunda Guus Hiddink'ten sonra bir Süper Lig sezonunda sarı-kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki derbi karşılaşmasını da kaybeden ilk teknik direktör oldu.
  • Galatasaray, derbide 32 yıl sonra ilki başardı!

    İŞTE JESUS'UN DERBİ PERFORMANSI

    Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

    Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

    Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş

    Galasaray 0-3 Fenerbahçe

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