Galatasaray, Diagne transferini duyurdu

Galatasaray, Mbaye Diagne'nin Premier Lig ekiplerinden West Bromwich Albion'a kiralandığını açıkladı. Sarı-kırmızılılardan KAP'a yapılan bildirimde "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda West Bromwich Albion Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre West Bromwich Albion Football Club Limited, Şirketimize net 1.400.000 GBP geçici transfer bedeli ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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