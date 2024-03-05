Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde farka gitti!
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında Galatasaray Ekmas, Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibini 98-85 mağlup etti
FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas, sahasında konuk ettiği Telekom Baskets Bonn'u 98-85 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı ekip ilk galibiyetini alırken; Telekom Bonn ilk kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın en skorer ismi ise Galatasaray'da 20 sayı kaydeden Klemen Prepelic oldu.
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Manuel Mazzoni, Fernando Calatrava, Beniamino Manuel Attard
GALATASARAY: Walden 6, Karahan Efeoğlu 2, Sadık Emir Kabaca 15, Halilovic 12, Dee Bost 4, Prepelic 20, Yeboah 9, Buğrahan Tuncer 7, McCormack 17, Göksenin Köksal 6
TELEKOM BASKETS BONN: Flagg 13, Griesel 10, Watson 19, Frey 5, Fobbs 8, Koch, Pape, Kirkwoord 11, Sengfelder 7, Kennedy 12
1'İNCİ PERİYOT: 28-23
DEVRE: 50-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 72-56