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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ekmas, deplasmanda MHP Riesen'le karşılaşacak - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Ekmas, deplasmanda MHP Riesen'le karşılaşacak

        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:20
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        Galatasaray, Riesen deplasmanında
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        Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun üçüncü haftasında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşı karşıya gelecek.

        Ludwigsburg kentindeki MHP Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

        Dört takımın mücadele ettiği J Grubu'nda oynadığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, 4. ve son sırada yer alıyor. Birer galibiyet ve yenilgi yaşayan MHP Riesen ise averajla ikinci basamakta bulunuyor.

        Organizasyonda gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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