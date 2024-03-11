Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i ağırlayacak
Galatasaray Ekmas, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında 12 Mart salı günü (yarın) Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.
Galatasaray Ekmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 12 Mart Salı günü (yarın) Alman ekibi MHP Riesen'i ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.
MHP Riesen ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.