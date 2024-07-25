Galatasaray, Elias Jelert transferini duyurdu!

Galatasaray, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Galatasaray ve Kopenhag bonuslarla birlikte toplam 9+2 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

2022 yılından bu yana Kopenhag'ın A takımında forma giyen Jelert, Danimarka temsilcisinde çıktığı 97 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.