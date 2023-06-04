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Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI YAYIN

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin canlı aktarımı HTSPOR'da! Şampiyon Galatasaray, sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, sezonu iç sahada Fenerbahçe derbisiyle kapatıyor. Sarı-lacivertliler ise kupa finali öncesinde taraftarına derbi galibiyeti hediye etmek istiyor. Galatasaray, derbinin ardından şampiyonluk kupasına kavuşacak ve kutlama yapacak.

Galatasaray - Fenerbahçe | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto Süper Lig'de sezonun son derbisinde bu akşam Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

SAAT: 19:00
HAKEM: Abdulkadir Bitigen
STAT: Net Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Torreira, Barış Alper, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, Diego Rossi, Batshuayi, Valencia

MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde 36 haftadaki 34 müsabakada 26 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, 82 puan topladı. En yakın takipçisi Fenerbahçe'ye karşı 5 puanlık fark yakalayan Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler ise 24 galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgiyle 77 puan elde etti.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

CİMBOM KUPASINI ALACAK

Şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak.

Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.

SEZONU DERBİYLE KAPATACAK

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden sonra sezonu kapatıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam edemeyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki son maçını da Fenerbahçe ile yapacak.

Galatasaray, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ligden çekilen Atakaş Hatayspor ile 38. haftada yapması gereken karşılaşmada hükmen galip sayılacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, derbinin ardından tatile çıkacak.

SON DÖRT MAÇINI DA KAZANDI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Ligde son olarak 32. haftadaki Beşiktaş derbisinde mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü'nü yendi.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

  • Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 132'nci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar alınan galibiyet sayılarında sarı-lacivertli ekibin 52-36 üstünlüğü bulunuyor (43B).
  • Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla mağlup olduğu (52) ve gol yediği (162) rakibi Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin ise tarihinde sarı-kırmızılılardan (23) daha fazla deplasman yenilgisi aldığı tek rakibi Beşiktaş (24).
  • Süper Lig tarihinde en fazla kırmızı karta sahne olan rekabet Galatasaray (32) ile Fenerbahçe (24) arasında (toplam 56). Ezeli rakipleri karşı karşıya getiren son 11 lig maçında toplam dokuz kırmızı kart çıktı (Galatasaray 3-6 Fenerbahçe).
  • Fenerbahçe'yi konuk ettiği son yedi Süper Lig maçını kazanamayan Galatasaray (5B 2M), ezeli rakibine karşı iç sahadaki en uzun galibiyet hasretini tekrarlama tehlikesi yaşıyor (1982-1989 arasında 8 maç).
  • Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, ezeli rakibi karşısında son lig dublesini 1990/91 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde yaptı.
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