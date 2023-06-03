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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın derbide karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe'de golcü oyuncular ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi, sarı-lacivertlilerde ise Valencia, takımlarının dev maçta en büyük kozları olacak.

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  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Nef Stadı'nda oynanacak derbide gözler, bu sezon gösterdikleri performansla taraftarlarını memnun eden iki önemli isimde olacak.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Sezonu şampiyon tamamlayan ev sahibi Galatasaray, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe ise kariyerinin en iyi sezonunu yaşayan Enner Valencia ile gol bulmayı hedefleyecek.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    ICARDI ÇOK FORMDA

    Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, özellikle son dönemde çok formda bir görüntü sergiledi.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Sezon başından itibaren gösterdiği performansla takımına büyük katkı veren Arjantinli golcü, 23 maçta toplam 21 kez rakip fileleri havalandırdı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Sarı-kırmızılıların oynadığı son 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki oyuncu, bu bölümde 8 kez gol sevinci yaşadı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Icardi, Kadıköy'de oynanan derbide de 1 gol bulmayı başarmıştı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    KEREM VE GOMIS DİĞER GOLCÜLER

    Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en golcü isimler Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis oldu.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Kerem, bu sezon toplamda 9 gol kaydetmeyi başarırken, çoğunlukla yedek kalan Bafetimbi Gomis ise 8 gol buldu.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Tecrübeli golcü Gomis, özellikle son dakikalarda attığı gollerle sezon başında takımına önemli puanlar kazandırmıştı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    VALENCIA KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

    Fenerbahçe'nin Ekvadorlu forveti Enner Valencia, bu sezon gol yollarında çok etkili bir performans ortaya koydu.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Ligde 30 maçta 29 golle krallıkta lider durumda bulunan tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin tarihine de geçmeyi başardı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Fenerbahçe'nin 28 golle bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncusu olan Alex de Souza'yı geride bırakan 33 yaşındaki oyuncu, 29 gollü Aykut Kocaman'ın rekorunu da egale etti.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Valencia, derbide gol atması durumunda Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla gol atan ismi olarak tarihe geçecek.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    VALENCIA'NIN DESTEKÇİSİ BATSHUAYI

    Fenerbahçe, bu sezon golcülerinden önemli bir katkı almayı başardı.
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Teknik direktör Jorge Jesus'un çift forvetli sisteminde gol yollarında etkili olan sarı-lacivertlilerde Enner Valencia'nın yanı sıra Michy Batshuayi de attığı gollerle ön plana çıktı.

     
  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak! Mauro Icardi mi, Enner Valencia mı?

    Sezon içerisinde uzun süreli bir sakatlık yaşamasına rağmen 12 gol bulmayı başaran Batshuayi, Valencia'nın ardından takımı adına en golcü isim oldu.

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