        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı

        Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı

        Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin öncelikli bilet satışları başladı.

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 12:00
        Derbinin öncelikli bilet satışları başladı

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbi mücadelesinin öncelikli biletleri satışa sunuldu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre biletler, GSPlus Premium ile GSPara kredi ve banka kartı sahipleri için satışa çıktı.

        Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahipleri için ise biletler, yarın saat 10.00'da Passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

        RAMS Park'ta oynanacak derbinin bilet fiyatları şu şekilde:

        Premium: 55 bin lira

        Delux: 54 bin lira

        Lux: 52 bin lira

        Classic: 50 bin lira

        1. Kategori: 35 bin lira

        2. Kategori: 30 bin lira

        3. Kategori: 27 bin 500 lira

        4. Kategori: 25 bin lira

        REKLAM

        5. Kategori: 22 bin 500 lira

        6. Kategori: 20 bin lira

        7. Kategori: 19 bin lira

        8. Kategori: 12 bin lira

        9. Kategori: 10 bin lira

        10. Kategori: 2 bin 750 lira

        11. Kategori: 2 bin 500 lira

        Fenerbahçe maçında karaborsa bilet soruşturması: 15 gözaltı

        Fenerbahçe - Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. (DHA)

