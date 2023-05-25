Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?

HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Nef Stadı'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de haftanın diğer maçları ise şöyle:

3 HAZİRAN CUMARTESİ

16:00 | Konyaspor - Fatih Karagümrük

19:00 | Kayserispor - MKE Ankaragücü

19:00 | Ümraniyespor - Giresunspor

19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir

19:00 | Trabzonspor - Alanyaspor

19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

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