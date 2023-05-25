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Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran 2023 Pazar günü 19:00'da oynanacak!

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı! Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta oynanacak?
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de 37. hafta programı açıklandı. TFF'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu.

Nef Stadı'ndaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 4 Haziran Pazar günü 19:00'da oynanacak.

Süper Lig'de haftanın diğer maçları ise şöyle:

3 HAZİRAN CUMARTESİ

16:00 | Konyaspor - Fatih Karagümrük
19:00 | Kayserispor - MKE Ankaragücü
19:00 | Ümraniyespor - Giresunspor
19:00 | Adana Demirspor - Başakşehir
19:00 | Trabzonspor - Alanyaspor
19:00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

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Haberi Hazırlayan : Çağatay Çelik

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