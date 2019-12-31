Galatasaray Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisinin geri alındığını ve sarı - kırmızılı ekibin üzerinde bulunan hacizlerin kaldırıldığını açıkladı. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Spor Kulübü için mali açıdan son derece önemli olan yapılandırma sürecinin ön koşulları 30.12.2019 itibariyle tamamlanarak, Florya Metin Oktay Tesisleri arazisi yeniden Kulübümüze kazandırılmıştır. Ayrıca bu yapılandırma ile birlikte Kulübümüzün gayrimenkulleri ve hesapları üzerindeki bütün hacizler de kaldırılmıştır. Camiamıza saygıyla duyurulur."