Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 2-0 geri düştüğü Bursaspor müsabakasını 3-2 kazanan Galatasaray, bu sezon yaptığı geri dönüşlerle dikkati çekiyor.
Ligin 26. haftasında Bursaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, düşme hattından uzaklaşmak isteyen rakibi karşısında 15 ve 42. dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düştü.
Mücadelesini sürdüren Fatih Terim'in öğrencileri, 45+2. dakikada Badou Ndiaye'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. İkinci yarıda 56. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 2-2 beraberliği sağlayan Galatasaray, 62. dakikada da Sofiane Feghouli'nin golüyle önemli bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Galatasaray, şampiyonluk mücadelesi verdiği Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'in 2 puan kaybettiği haftayı 3 puanla kapattı.
Sarı-kırmızılı ekip, Bursaspor galibiyetiyle 52 puana çıktı ve Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 8'den 6'ya düşürdü.
GERİ DÖNÜŞLERDEN 16 PUAN
Galatasaray, bu sezon geri düştüğü maçlarda 16 puan elde etti. Ligde ilk golü yediği 8 müsabakada geri dönüşe imza atan sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, ilk golü yediği maçlarda MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor'u mağlup etti.
Terim'in öğrencileri, ligin ilk yarısındaki Bursaspor maçının yanı sıra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarından ise birer puan çıkardı.
FEGHOULI ETKİSİ
Galatasaray'ın bu sezon geri düşmesine rağmen puan aldığı karşılaşmalarda Sofiane Feghouli'nin etkisi dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, ilk golü yediği söz konusu 8 müsabakada rakip fileleri toplamda 18 kez havalandırdı. Galatasaray'ın Cezayirli orta saha oyuncusu Feghouli, bu karşılaşmalarda 6 kez ile en çok gol bulan isim oldu.
Feghouli'yi 4 golle devre arasında kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok izledi. Galatasaray'ın geri döndüğü mücadelelerde Henry Onyekuru ve Younes Belhanda ikişer, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne ve devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz de birer gol buldu.
Galatasaray'ın bir golü de rakip oyuncular tarafından kendi kalesine atıldı.
GEÇEN SEZONU TEKRARLAMAK İSTİYOR
Galatasaray, 21. şampiyonluğuna ulaştığı geçen sezonki gibi bir geri dönüşe imza atmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon iyi başladığı ligde 14. haftada liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Mücadelesini bırakmayan Galatasaray, geriden takip ettiği rakibini 23. haftada geçti.
Sezon sonuna kadar liderliği bırakmayan Fatih Terim'in öğrencileri şampiyonluk ipini göğüsledi. Bu sezon da turuncu-lacivertli ekibin en yakın takipçisi olan Galatasaray, bazı maçlarda puan kaybı yaşamasına rağmen şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.
GALATASARAY'IN GERİ DÖNDÜĞÜ MAÇLAR
Sarı-kırmızılı ekibin geri düşmesine rağmen puan çıkardığı maçlar şöyle:
|Hafta
|Maç
|Geri düştüğü skor
|Maç sonucu
|Gol atan futbolcular
|1. hafta
|MKE Ankaragücü-Galatasaray
|1-0
|1-3
|Serdar Aziz, Kone (Kendi kalesine), Eren Derdiyok
|9. hafta
|Galatasaray-Bursaspor
|0-1
|1-1
|Eren Derdiyok
|16. hafta
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|1-0
|1-1
|Eren Derdiyok
|17. hafta
|Galatasaray-Demir Grup Sivasspor
|0-1
|4-2
|Eren Derdiyok, Feghouli, Onyekuru (2)
|20. hafta
|Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
|1-0
|1-1
|Feghouli
|22. hafta
|Kasımpaşa-Galatasaray
|1-0
|1-4
|Belhanda, Feghouli (3)
|24. hafta
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray
|1-0
|1-1
|Belhanda
|26. hafta
|Bursaspor-Galatasaray
|2-0
|2-3
|Ndiaye, Diagne, Feghouli
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