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Lider Galatasaray, Giresun deplasmanında

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibini yenmesi halinde teknik direktörü Okan Buruk ile farklı alanlarda rekora imza atacak

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bu akşam deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den yayınlanacak.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    SON 12 MAÇINI KAZANDI

    Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı. Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    5 İSİM KADROYA ALINMADI

    Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli olurken, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kamp kadrosunda yer almadı.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    REKOR İÇİN SAHADA

    * Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    * Galatasaray, rakibini mağlup etmesi halinde aynı zamanda resmi maçlarda bir sezonda elde ettiği galibiyet serisi rekorunu geliştirecek.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    * Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçından üç puanla ayrılması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10. galibiyete ulaşacak.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    * Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bitexen Giresunspor maçından üç puan almaları durumunda resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakalayacak.
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    MUHTEMEL 11

    Muslera
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Emre Taşdemir
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Emin Bayram
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Nelsson
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Boey
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Oliviera
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Torreira
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Kerem
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Rashica
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Mertens
  • Galatasaray Giresunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? GS maçı ne zaman?

    Icardi

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