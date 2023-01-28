Lider Galatasaray, Giresun deplasmanında

REKOR İÇİN SAHADA

* Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray, Bitexen Giresunspor maçını da kayıpsız geçmesi durumunda Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda elde ettiği en uzun süreli galibiyet serisini egale edecek.