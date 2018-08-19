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Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta? Galatasaray - Göztepe maçı hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray Göztepe ile Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. haftasında bugün karşı karşıya gelecek. İzmir takımı Göztepe, Galatasaray'a konuk olacak. daha önce 52 kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde Galatasaray 28 kez kazanarak üstün durumda. Peki Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

19 Ağustos 2018 Pazar, 14:47:38 | Güncelleme:

Galatasaray - Göztepe maçı için takımlar ve taraftarlar son hazırlıklarını yapıyor. Ligdeki ilk maçında 3 puanı kapan geçen senenin şampiyonu Galatasaray bugün de galibiyetle ayrılmak istiyor. Lige puansız başlayan Göztepe ise bugün ilk puanını almak için mücadele edecek. Gözler bu akşamki maçta. Galatasaray Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Göztepe maçına dair detaylar...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek Galatasaray - Göztepe mücadelesi saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

STAT: Türk Telekom Stadyumu
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY İLE GÖZTEPE 52 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de 52 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray bu maçların 28'ini kazanırken, Göztepe 11 galibiyet elde etti. Bu karşılaşmaların 13'ü ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, Göztepe'yi evinde ağırladığı son 18 Süper Lig karşılaşmasında sadece bir kez mağlup oldu ve son 11 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray aynı zamanda bu 18 maçın 11'inde kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde 19 maçtır yenilmiyor. Sarı kırmızılılar en son Aralık 2005 - Mart 2007 arasında iç sahada bundan daha uzun bir yenilmezlik serisine imza atmıştı.

Göztepe ligdeki son dört maçını kazanamadı ve son iki maçını kaybetti. Göztepe'nin mağlup olduğu iki maçtan birinde rakibi Galatasaray'dı.

Göztepe ligdeki son dokuz deplasman maçında galip gelemedi. İzmir ekibinin bundan daha uzun süre galibiyetsiz geçen son deplasman serisi Eylül 1979 - Ocak 1982 arasındaydı. Bu serinin son maçında Göztepe'nin rakibi Galatasaray'dı.

Galatasaray, Süper Lig'de yedi maçtır kazanıyor. Sarı kırmızılılar en son Kasım 2011 Ocak 2012 arasında art arda sekiz galibiyet elde edebilmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de İzmir takımlarıyla oynadığı son sekiz maçı kazandı. Galatasaray'ı mağlup eden son İzmir takımı da Göztepe'ydi.

Göztepe, ligde İstanbul takımlarıyla oynadığı son 18 maçını kazanamadı ve son dokuz maçını kaybetti. Göztepe en son Nisan 2002'de Beşiktaş'ı yenmişti.

Göztepe'nin Süper Lig'de geçtiğimiz sezon başından bu yana deplasmanda attığı 19 golün 11'i duran toplardan geldi.

Ligin ilk haftasında sadece iki takım net gol pozisyona giremedi: Göztepe ve Antalyaspor.

Galatasaray ligin ilk haftasında Kayserispor ile birlikte kalesinde en az şut gören iki takımdan biriydi (6). Göztepe bu iki takımın ardından üçüncü sırada yer almasına rağmen (7), ilk haftada Galatasaray'dan iki gol daha fazla yedi.

Ligin ilk haftasında Antalyaspor'un (8) ardından en az faul yapan üç takımın ikisi bu maçta karşılaşacak: Galatasaray ve Göztepe (11, Yeni Malatyaspor ile birlikte).

Galatasaray'ın iç sahada attığı son üç lig golünde de Gary Rodrigues'in direkt katkısı var (1 gol, 2 asist).

Ligin ilk haftasında en fazla uzaklaştırma yapan üç isimden biri Galatasaraylı Serdar Aziz'di (12, Mustafa Yumlu ve Jakub Brabec ile birlikte).

Halil Akbunar, Göztepe'nin ligde deplasmanda attığı son üç golün ikisine direkt katkı yaptı (1 gol, 1 asist).

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