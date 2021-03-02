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Mostafa, Salah'ı solladı!

Mısır basını, Galatasaray'da 6 gole ulaşan Mostafa'nın yurt dışında en iyi başlangıcı yapan Mısırlı oyuncu olarak tarihe geçtiğini, Salah'tan daha başarılı olduğunu yazdı

Galatasaray haberleri - Mostafa, Salah'ı solladı!

Mostafa'nın, Galatasaray performansını öven 'kora11.com' sitesi, "Mohamed Salah'ın başaramadığını başardı" başlığıyla duyurduğu haberde şu ayrıntılara yer verdi:

"Avrupa'daki Mısırlılar için tarih yazmaya devam ediyor. Rakamlar onun yaşayan Mısır efsanesi Mohamed Salah'ı geçtiğini gösteriyor. Erzurum’a 2 gol atan ve 6 gole ulaşan Mostafa, tarih boyunca bunu başaran ilk Mısırlı profesyonel futbolcu oldu. Salah, Basel'le profesyonel olduktan sonra ilk 6 maçta sadece 2 gol atabilmişti."

Bir başka Mısır sitesi 'emaratalyoum.com' da, "Mostafa Mohamed, Salah'ı yendi ve yeni bir dünya yıldızı rezervine sahip olduğunu gösterdi" başlığıyla benzer istatistiklere yer verdi.

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