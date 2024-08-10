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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Hatayspor maçının yazar yorumları - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Hatayspor maçının yazar yorumları

        Trendyol Süper Lig'de ilk haftanın açılış maçında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Spor yazarları Galatasaray - Hatayspor maçını yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 10.08.2024 - 10:38
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        UĞUR MELEKE: Galatasaraylı futbolcular, bir hafta önce Beşiktaş karşısında Okan Buruk döneminin en kötü performansını izletmişti taraftarlarına. Okan Buruk’un öyle bir hezimetten 6 gün sonra takımını fiziksel olarak ayağa kaldıracak, gözleri parlayan 3-4 yeni adamı bulması gerekiyordu. Galatasaray dün Beşiktaş maçına göre 2-3 kademe daha konsantre idi. İki üç kademe daha arzululardı. Okan Buruk’un 56’da Sara’yı oyuna sokmasını anlıyorum, Brezilyalı oyuncu çok arzulu. Okan Buruk da belli ki onun iştahından faydalanmak istedi. Sara da gayet iyi sinyaller verdi dün.

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        AHMET ÇAKAR: Galatasaray dün gece winner bir takım olduğunu yine gösterdi. Galatasaray önemli pozisyonlar kaçırdı. Tempoları özellikle ilk yarı alışılmışın dışında düşüktü. Abdülkerim gibi, Barış Alper gibi bazı oyuncular hazır değiller. İcardi kilo vermiş, fazla koşmuyor ama maç esnasında öylesine ince paslar attı ki kimsenin gözünden kaçmasın. Son dakikalarda da F.Bahçe'nin ne kadar yanlış, Galatasaray'ın ise ne kadar doğru yaptığının ispatı ortaya çıktı. Sonradan oyuna giren Batshuayi, son dakikada üç puanı getirdi. Hakem Turgut Doman'ı çok beğendim. Belki bir-iki ufak hatası var ama maçı iyi yönetti. Penaltıda da tartışmasız haklıydı.

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        ÖMER ÜRÜNDÜL: Sezonun başlangıç maçıydı ama geçen sezondan hiçbir farklılık görmedim. Teknik direktör Okan Buruk aynı geçen seneki gibi arkaya arkaya maceracı oyuncu değişikliklerine gitti. İşi iyice çorbaya çevirdi. Bu hatalı hamleler aslında rakibe elverişli bir ortam sağlıyordu. Ama Hatayspor'un kadro kalitesi bu ortamı değerlendirecek durumdan uzaktı. Genel gözlemlerime gelince; takımda önemli sıkıntılar var. Ziyech ve İcardi her zamanki gibi güçsüz. İcardi kritik penaltıyı aldı ve golü attı. Bu tamamen rakip defansın hediyesiydi. Hakem yönetimine gelince, ligin ilk maçı olmasına rağmen yine eski tablo ortadaydı. İnce ince büyük takım lehine takdir hakları kullanıldı.

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        OSMAN ŞENHER: Sezon başı bu sıkıntılar yaşanacak. Geçen hafta Beşiktaş maçı Galatasaray taraftarını çok üzdü. En azından bu kadar farklı bir yenilgiyi kimse beklemiyordu. Dün gece yine tribünler doluydu. Futbolculara müthiş bir destek vardı. Takımı ayağa kaldırmak için taraftar bazı futbolculardan çok takımına katkı verdi. Yeni transfer Sara panik anında maça girdi. Yine de tekniği iyi bir futbolcu... Bu transferden Galatasaray çok faydalanacak.

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        ÇAĞATAY ÇELİK: Beşiktaş maçında fiziken hazır görüntü vermeyen Galatasaray Hatayspor karşısına da fiziksel defektleri bulunan oyuncularla çıktı. Sağ kanatı kullanması beklenen Leo Dubois - Hakim Ziyech değil 105 metreyi kullanmak 50 metreyi kullanabilir mi emin değilim. Bir kenarı tempo yapamayan bir takıma göre yine de iyi bir başlangıç izledik.

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        Duran toplarda geçen sezon en çok fark yaratan takım olan sarı kırmızılar bu müsabakada da bir çok net şans yaratsa da hiçbiri gole dönüşmedi. Oynayıp yerine ortalarından itibaren ortak olan Hatayspor ikinci yarı başında savunma hatasında öne geçti ve Galatasaray için soğuk ter dakikaları başladı. Icardi’nin penaltısı can simidi olurken Süper Lig’in süper yedeği Batshuayi 3 puan getirmeye devam etti.

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        Ön bölgede hareketlilik ve rakip savunmayı koşturmak üzerine iki sezon şampiyonluk oyunu oynatan Okan Buruk için artık bir karar vakti. Fiziksel kalite yerine teknik kaliteye yönelen ancak fiziksel yeterlilik anlamında tel tel dökülen futbolcularla bu yelkenin bu gemiyi götüremediğini kabul etmek gerekiyor.

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