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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, hazırlık maçında Trencin ile karşılaşacak

        Galatasaray, Avusturya kampının üçüncü hazırlık maçında yarın Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 13:03
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        Galatasaray'ın rakibi Trencin!
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        Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Slovakya 1. Ligi ekiplerinden Trencin ile karşılaşacak.

        Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı takım, üçüncü hazırlık maçını Trencin ile yapacak. Linz'deki Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

        Galatasaray, Trencin müsabakasıyla Avusturya kampının ilk etabını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Sarı-kırmızılılar, ikinci etap için 22 Temmuz'da yine bu ülkeye gelecek.

        İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenilmişti.

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