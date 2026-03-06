Canlı
        Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Greenyard Maaseik: 3 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray HDI Sigorta: 2 - Greenyard Maaseik: 3 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu.

        Galatasaray HDI Sigorta avantajı alamadı!

        Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında ağırladığı Belçika ekibi Greenyard Maaseik'e 3-2 yenildi.

        Rövanş karşılaşması, 11 Mart Çarşamba günü Belçika'da oynanacak.

        Salon: Burhan Felek

        Hakemler: Zdenek Grabovsky (Çekya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

        Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökçen Yüksel, Alonso, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Tatarov, Can Koç)

        Greenyard Maaseik: Finoli, Perin, Fafchamps, Meijs, Ronkainen, Freimanis (Breilin, Von Sydow, De Vleeschhauwer)

        Setler: 23-25, 26-24, 23-25, 25-23, 11-15

        Süre: 148 dakika (31, 33, 31, 33, 20)

