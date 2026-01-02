Habertürk
        Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu'nun yeni takımı belli oldu!

        Galatasaray ile anılan Umut Tohumcu'nun yeni takımı belli oldu!

        Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 21 yaşındaki Umut'un ismi Galatasaray ile anılıyordu

        Giriş: 02.01.2026 - 15:07 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:07
        Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Holstein Kiel, Galatasaray ile adı anılan genç orta saha oyuncusu Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

        21 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Holstein Kiel forması giyecek.

        Hoffenheim formasıyla bu sezon 8 resmi maçta süre alan Umut Tohumcu, 1 asistlik katkı sağladı.

