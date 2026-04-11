        Galatasaray ile Kocaelispor 42. randevuda - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray ile Kocaelispor 42. randevuda

        Galatasaray ile Kocaelispor, yarın yapacakları maçla birlikte Süper Lig'de 42. kez birbirlerine rakip olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 12:19 Güncelleme:
        G.Saray ile Kocaeli 42. randevuda

        Galatasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

        Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Galatasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

        Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

        İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

        İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

        Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi.

        REKLAM

        Galatasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.

        Rekabette İstanbul'da 22 Şubat 2009'da yapılan son müsabakayı konuk takım 5-2 kazanmıştı. Mücadelede Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol birden atmıştı.

        EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

        İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray aldı.

        Galatasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

        Kocaelispor ise Galatasaray'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.

        Öte yandan, iki takım arasında 1993-1994 sezonunda yine İstanbul'da yapılan maç, 5-4 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlanırken bu karşılaşma, iki ekip arasındaki en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.

