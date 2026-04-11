Galatasaray ile Kocaelispor 42. randevuda

Ga latasaray ile Kocaelispor, yarın Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 41 maçın 25'ini Ga latasaray, 7'sini Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı.

Ga latasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 39 golle yanıt verdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Kocaeli'de yapılan maçı yeşil-siyahlı takım 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Ga latasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin sahasında en son 17 yıl önce karşı karşıya geldi.

Ga latasaray ile Kocaelispor takımları ligde daha önce İstanbul'da 20 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Ga latasaray 13, Kocaelispor 4 kez kazanırken, 3 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ga latasaray'ın İstanbul'daki toplam 46 golüne, Kocaelispor 26 golle yanıt verebildi.

Rekabette İstanbul'da 22 Şubat 2009'da yapılan son müsabakayı konuk takım 5-2 kazanmıştı. Mücadelede Kocaelispor forması giyen Taner Gülleri 4 gol birden atmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

İki takım arasındaki maçlarda şu ana kadarki en farklı skorlu ga libiyeti Ga latasaray aldı.

Ga latasaray, Kocaelispor karşısında en farklı skorlu ga libiyetini 1999-2000 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık skorla yaşadı.

Kocaelispor ise Ga latasaray'a karşı en farklı skorlu ga libiyetini 1995-1996 sezonunda İstanbul'da 4-0'lık sonuçla elde etti.