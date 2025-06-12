Galatasaray'ın 211'inci yabancısı Leroy Sane

Galatasaray'da Leroy Sane'nin transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 211'e yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, eski adı Türkiye 1. Futbol Ligi olan Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu transfer dönemine kadar 6 kıta ve 53 ülkeden 210 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle sözleşmesi 1 Temmuz'da sona erecek Leroy Sane'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, böylece tarihindeki 211. yabancı futbolcu transferini gerçekleştirdi.

10'UNCU ALMANYA VATANDAŞI FUTBOLCU Leroy Sane, Galatasaray tarihindeki Almanya vatandaşı 10. futbolcu oldu. Daha önce Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay, Derrick Köhn'ü kadrosuna katan Galatasaray, Leroy Sane transferiyle tarihindeki Almanya vatandaşı futbolcu sayısını 10'a çıkardı. REKLAM GEÇEN SEZON 45 MAÇA ÇIKTI Almanya ekibi Bayern Münih'ten sarı-kırmızılı takıma transfer olan Sane, geçen sezon 45 maçta 13 gol attı. Sane, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 30 Bundesliga, 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 Almanya Kupası müsabakasına çıktı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu Bundesliga'da 11 kez rakip fileleri havalandırırken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Almanya Kupası'nda birer gol kaydetti.

ALMANYA MİLLİ TAKIMI İLE 70 MAÇ Leroy Sane, ülkesi Almanya'nın milli takımında 70 karşılaşmada görev aldı. İlk milli maçına 13 Kasım 2015 tarihinde Fransa ile oynanan hazırlık karşılaşmasında çıkan Sane, Almanya Milli Takımında 70 maçta 14 gol attı. EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı. Sarı-kırmızılı ekip, 66 yılda 25 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. TÜRK ASILLI YABANCILAR Galatasaray'da başka ülke vatandaşı Türk asıllı 7 futbolcu forma giydi. İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok, Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ve Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.