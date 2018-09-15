Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanan ve Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 14 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Galatasaray, ligde yaptığı maçlarda ürettiği 14 golün 10'unu karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçında ikinci yarısında 1, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın ikinci devresinde 5, Kasımpaşa maçının ikinci bölümünde ise 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ilk bölümünde ise birer kez topu ağlarla buluşturdu.

İLK YARILARDA 4 GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 6 golün 4'ünü masabakaların ilk yarılarında yedi.

Trabzonspor maçının ilk yarısında rakibinin 3 golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında ise bir kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının ikinci yarılarında ise kalesinde birer gol gördü.

SON 6 SEZONUN EN SKORER BAŞLANGICI

Galatasaray, Süper Lig'de kaydettiği 14 golle 5. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

Ligde 2012-2013 sezonunda yine teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 5 haftayı 15 golle geçen sarı-kırmızılı takım, sonraki 5 sezonda bu sürede 14 gole ulaşamadı.

Galatasaray, geçen sezon ilk 5 haftada 13 kez ağları havalandırmıştı.

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