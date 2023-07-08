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        Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosu belli oldu

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Avusturya kampının kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılar 18 Temmuz'a kadar sürecek kampta üç hazırlık maçı oynayacak.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 16:08
        G.Saray'ın kamp kadrosu belli oldu
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        Avusturya'nın Graz kentinde 18 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kamp kadrosunda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama yer almıyor.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Fernando Muslera, Leo Dubois, Mathias Ross, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Baran Demiroğlu, Caner Doğan, Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Olimpiu Morutan, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Berk Balaban.

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        Galatasaray'ın, Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:

        10 Temmuz Pazartesi

        Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena)

        14 Temmuz Cuma

        Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

        18 Temmuz Salı

        Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)

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