Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın en istikrarlısı: Barış Alper Yılmaz! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın en istikrarlısı: Barış Alper Yılmaz!

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılıların bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 46 maçın 45'inde görev aldı ve bu alanda takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Söz konusu karşılaşmaların 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 kez gol sevinci yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, takımın da en istikrarlı futbolcusu konumunda bulunuyor.

        2

        Galatasaray; Trendyol Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 46 resmi karşılaşmaya çıktı.

        3

        TEK MAÇ KAÇIRDI

        Teknik Direktör Okan Buruk'un birçok bölgede görev verdiği Barış Alper Yılmaz, söz konusu müsabakaların 45'inde süre aldı.

        4

        23 yaşındaki futbolcu, bu performansıyla da takımda bu sezon en çok forma giyen isim oldu.

        5

        Barış Alper, sadece Süper Lig'de deplasmandaki Sivasspor maçında sarı kart cezalısı olduğu için oynamadı. Görev aldığı 45 maçında 28'ine 11'de başlayan Yılmaz, 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

        6

        Okan Buruk'un jokeri olan Barış Alper Yılmaz, bu sezon santrfor, sağ kanat, sol kanat, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında görev aldı.

        7

        Barış Alper'in ardından bu sezon sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu 44, Fernando Muslera 42 ve Dries Mertens de 41 karşılaşmaya çıktı.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Çocuğunun annesini 8 kurşunla öldürmüştü! İşte katilin gerekçesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 sene sonra Irak'ı ziyaret edecek
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        TBMM'ye ilginç başvurular! "Bitcoin resmi para birimi olsun"
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Real Madrid'in Arda Güler kararı
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        Cavit Çağlar’ın ilk soyadı neydi? Çağlar ismini hangi şairden aldı? Tansu Çiller’i neden ağlattı?
        50 yıl sonra tecavüz davası
        50 yıl sonra tecavüz davası
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Sitede vahşice öldürülen kedi Eros davası bugün yeniden başlıyor!
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        Kenan Yıldız'ın değerinde büyük sıçrama
        İstanbul'da çamur yoğunluğu
        İstanbul'da çamur yoğunluğu
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Şampiyonları bile geride bıraktı!
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Japonya'da uydu taşıyan roket kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Almanya'da peri masalı!
        Almanya'da peri masalı!
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldüren baba konuştu
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        "İzin alsaydı telif istemezdim"
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Diş hekimi yasak aşk cinayeti kurbanı olmuş!
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Alman Şansölyesine döner sorusu: Ne zaman 3 euro olacak?
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        Şüpheli ölüm sonrası Boeing hisselerinde düşüş
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        EYT’li işçinin vergi matrahı
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Uykusunu alanlar daha hayırsever
        Odine Teknoloji halka açılıyor
        Odine Teknoloji halka açılıyor