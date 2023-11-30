Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'la İstanbul'da 3-3 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih ile Kopenhag, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?
Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Manchester United'la 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62'de Ziyech ile 71'de Kerem Aktürkoğlu atarken, Manchester United'ın golleri ise 11'de Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55'te McTominay'den geldi.
Gruptaki diğer maçta Alman devi Bayern Münih, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti.
Alınan sonuçların ardından grupta ikincilik yarışı kızıştı. Bayern Münih'in 13 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:
1- Bayern Münih: 13 puan
2- Kopenhag: 5 puan (-1 averaj)
3- GALATASARAY: 5 puan (-2 averaj)
4- Manchester United: 4 puan