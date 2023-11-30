Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada? - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu! Galatasaray kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu beşinci maçında Manchester United'la İstanbul'da 3-3 berabere kaldı. Gruptaki diğer maçta ise Bayern Münih ile Kopenhag, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Alınan sonuçların ardından grupta hesaplar karıştı. İşte Galatasaray'ın grubunda güncel puan durumu... Galatasaray kaçıncı sırada?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 00:56 Güncelleme: 30.11.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 5. maçlar tamamlandı.

        2

        Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta ağırladığı İngiliz devi Manchester United'la 3-3 berabere kaldı.

        3

        Galatasaray'ın gollerini 29 ve 62'de Ziyech ile 71'de Kerem Aktürkoğlu atarken, Manchester United'ın golleri ise 11'de Garnacho, 18'de Bruno Fernandes ve 55'te McTominay'den geldi.

        4

        Gruptaki diğer maçta Alman devi Bayern Münih, sahasında Danimarka ekibi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti.

        5

        Alınan sonuçların ardından grupta ikincilik yarışı kızıştı. Bayern Münih'in 13 puana ulaşarak son 16 turuna lider olarak yükselmeyi garantilediği grupta güncel puan durumu şu şekilde:

        6

        1- Bayern Münih: 13 puan

        2- Kopenhag: 5 puan (-1 averaj)

        3- GALATASARAY: 5 puan (-2 averaj)

        4- Manchester United: 4 puan

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        Cimbom'dan müthiş geri dönüş!
        "1 puana şükür"
        "1 puana şükür"
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        TIR'a çarpan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ölü
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Devler Ligi'nde geri dönüşlerin gecesi
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Seçil Erzan paraları almaya böyle gitti
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        Icardi'nin golü ofsayta takıldı!
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        "Onana bitti demeden bitmedi"
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        İngiltere Başbakanı Sunak, Yunan mevkidaşını 'tribünlere oynamakla' suçladı
        United'a özel koreografi!
        United'a özel koreografi!
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Dışişleri Bakanı Fidan: Garantörlüğe ihtiyaç var
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Şiddeti sağanak sele yol açtı!
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        Arda Turan: Açıklama yapmayacağım
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        2025 ve 2026'da büyüme ivmelenecek
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Aylık kazancını ifadesinde açıkladı!
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        "İsrail hukuk önünde hesap verecek"
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        132 yılda yapıldı... Erzincan'ın yürekleri ağza getiren yolu!
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        'Bayan Kahkaha'dan acı haber
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar