Galatasaray'ın kutlama geliri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, 24 Mayıs Cumartesi ve 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda kutlama düzenledi. Kulüp, "Galatasaray Champions Fest" adıyla iki güne yayılan organizasyonda ciddi bir gelir elde etti.

GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar, Yenikapı'daki kutlamalara ücretsiz katıldı. GS Plus'a premium üye olanlar ise kupa törenini en önden ayrıcalıklı şekilde takip etti.

Genel sekreter Eray Yazgan, hafta sonundaki etkinlikler hakkında basın mensuplarına bilgi verdi. Premium üyelikten yaklaşık 150 milyon lira kazanıldığını aktaran Yazgan, alandaki GS Store satışından 25 milyon lira ciro yapıldığını belirtti. Yazgan, hafta sonunda Türkiye genelindeki GS Store'larda da yaklaşık 80 milyonluk satış yapıldığını belirtti.

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Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, 70 milyon liraya mal olan kutlama organizasyonunda sponsorluk gelirlerinin maliyetin üzerine çıktığını dile getirdi.