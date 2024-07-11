Galatasaray'ın Rabiot ısrarı!
Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve kontratını elinde bulunduran Adrien Rabiot için girişimlerini sürdürüyor. İşte detaylar...
Giriş: 11.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:43
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Galatasaray'da öncelik transferlerinden biri olan orta saha takviyesi için çalışmalar devam ediyor.
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Orta sahaya dünyaca ünlü bir futbolcu takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına hız verdi.
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DAZN'da yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot transferinde ısrarcı olduğu ve Fransız yıldız için girişimlerine devam ettiği belirtildi.