Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın yer aldığı A Grubu'ndan çıkmaya çalışacak.

BAYERN MÜNİH

TAKIM ANALİZİ

Son yılların en heyecan veren genç teknik direktörlerinden olan Julian Nagelsmann'la sezona başlasa da kulüp kimyasını tutturamayan Bayern Münih geçen sezon görevi Thomas Tuchel'e emanet etti. Köln'ü 89'da Musiala'nın attığı golle mağlup ederek ikinci sırada girdikleri son haftada şampiyonluğa son dakika golüyle ulaşmayı başardılar ve geleceği sürdürdüler.

Bu sezona önemli eklemelerle girdiler. Santrfora Harry Kane, stopere Kim min-jae, orta sahaya Konrad Laimer ve sola Raphael Guerreiro'yu aldılar. Lewandowski sonrasında gol yollarında gözü kapalı güvenebilecekleri bir santrfor olmayışının bedelini ödeseler de Kane sezona fırtına gibi girdi ve dil barajına rağmen 2 maçta 4 gole doğrudan katkı sağladı. Diğer yandan Coman, Sana, Gnabry, Goretzka, Kimmich omurgası da duruyor.

REKLAM TEKNİK DİREKTÖR: THOMAS TUCHEL Almanya'nın Mainz ve sonrasında Borussia Dortmund'la tanıdığı Thomas Tuchel, yıllar sonra ülkesine geri döndü. PSG ve Chelsea'de umduğunu bulamayan, kulüp yönetimi ve basınla iletişim problemleri yaşayan Tuchel, Bayern'i eski günlerine geri döndürmekle meşgul. Rotasyon seven ve detaycı bir teknik direktör olarak, gelebileceği en doğru yapılardan birinde, fark yaratabilecek bir ortamda çalışıyor.

YILDIZ OYUNCU: HARRY KANE Robert Lewandowski gözü kapalı 30 ve üzerinde golü doğrudan atan, aynı zamanda arkadaşlarını da pozisyona sokan bir santrfordu. Polonyalı golcünün ayrılığı derin bir boşluk yaratsa da Harry Kane, simgeleştiği Tottenham'dan ayrılarak ilk yurt dışı macerasına çıktı. Yıllardır baş altı bir takımı sırtlayarak baş üstü haline getirmiş ve baskıyla nasıl baş edileceğini de öğrenmişti. Dünyanın en değerli oyuncularından biri olarak Bayern'de de kendisini ispat sürecinde, yani en tehlikeli olabileceği dönemde.

GENÇ YILDIZ: MATHYS TEL Rennes'de sadece 56 dakika süre alarak Bayern'e rekor bedelle transfer olan 18 yaşındaki futbolcu sezona iyi başladı. Staj yaptığı geçen sezonun ardından bu sezon daha fazla süre alması beklenen Tel, 25 dakikaya bir gol sığdırmış durumda. Fiziksel kalite ve atletizm katan bir oyuncu olarak fark yaratabilir.

GÜÇLÜ YÖNLERİ Kulüp hafızası... Almanya'ya futboluna yakın dönemde hegemonya kuran, Bundesliga'nın diğer liglerin gerisinde kaldığı dönemde de uluslararası arenada rekabetçi olan nadir kulüplerden biriyle karşı karşıyayız. Hem atletik hem taktiksel açıdan son derece donanımlı bir oyuncu grubu, takır takır işleyen bir kulüp düzeni ve buralara alışkın camia olmaları, gruplarda fark yaratıyor.

MANCHESTER UNITED TAKIM ANALİZİ Alex Ferguson sonrasında dikiş tutturamayan Manchester United, Ajax'la tarihi performans sergileyen ve Bayern Münih tedrisatından geçen Erik Ten Hat ile eski günlerine dönmeye çalışıyor. İlk sezonunda 2.15 puan ortalaması tutturan Hollandalı teknik direktör, en azından Old Trafford'da geçmişten esintiler sunmayı başarmıştı. Premier Lig'de geçen sezon evinde 19 maç oynayan Kırmızı Şeytanlar, 15'ini kazanmış ve sadece 10 gol yiyerek 1 mağlubiyet ile bu alanda lig ikincisi olmuştu. Avrupa Ligi'nde de Barcelona ile Real Betis'i eledikten sonra Sevilla ile eşleşen United, İspanyolların geleneğini bozamadı. Bu sezona daha genç bir kadro ile giriyorlar. Santrfora Rasmus Höjlund'u alan United, orta sahaya da Mason Mount eklemesi yapıp, kaleyi de Inter'le final oynayan Andre Onana'ya emanet etti. Son yıllarda savunmadaki problemleri çözme niyetinde olan United, Düşler Tiyatrosu'nda hala dünyanın en iyi takımlarından biri.

TEKNİK DİREKTÖR: ERIK TEN HAG Ajax ile kulüp rekorlarını alt üst eden Hollandalı teknik direktör, Manchester United gibi 'iyi yönetilmeyen' bir kulüpte ilk sezonunu beklentilerin üzerinde geçirdi. Eski oyuncularının transferiyle eleştirileri toplasa da sezonu üçüncü sırada tamamlamaları gelecek adına ona kredi sağladı. Cristiano Ronaldo ile girdiği savaşı kazanması da kulüp üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırdı.

YILDIZ OYUNCU: BRUNO FERNANDES Yıllarca beklentilerin altında kaldıktan sonra İngiltere'ye büyük bir yıldız olarak adım atan Bruno Fernandes, Manchester United'ın saha içindeki lideri konumunda. Hem duran toplardaki ustalığı hem de akan oyunda yapabildikleriyle gerçek bir maestro olan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'daki her sezonunda çift haneli gol ve asist sayısına ulaştı. Bu sezona da 1 gol 1 asistle başlayan Fernandes altın çağında.

GENÇ OYUNCU: ALEJANDRO GARNACHO Yıllar önce Manchester United altyapısına katılan genç futbolcu yeteneğiyle şimdiden büyük beklenti yaratmış durumda. Geçen sezon dağınık olan takımda hem çalımları hem de dikine oyun anlayışıyla taraftarı heyecanlandıran genç yetenek, bu sene ilk 11'e yerleşmek ve formayı bırakmamak istiyor. Alejandro Garnacho rakip savunmalar için uyku kaçıran tipte oyunculardan biri.

GÜÇLÜ YÖNLERİ Old Trafford. Futbolun doğduğu toprakların en önemli ev sahiplerinden biri olan Old Trafford, United kadrosu ne kadar kötü olursa olsun oranın ağırlığını rakiplere hissettiren bir yer. United, seyircisi ve atmosferin de etkisiyle geçen sezon iç sahada iyi işler yapmıştı. Bu sezonda da Casemiro - Mount - Fernandes üçlüsünü oturtabilirlerse rakipleri epey koşturabilirler.

ZAYIF YÖNLERİ Alex Ferguson sonrasında rekabetçilikten uzak kalan United'ın zayıf yönü, yıllardır kanayan yarası olan savunması. Hem stoper tandeminde hem de tüm takım savunmasına problemler yaşıyorlar. Raphael Varane, Real Madrid günlerinden uzakta ve Lisandro Martinez'in boy problemi bulunuyor. Rekor bedelle transfer edilen Harry Maguire ve Victor Lindelöf rotasyonda geri planda kaldılar ve oynamaları durumunda bireysel hataya epey yatkınlar. Diğer yandan kendine has bir oyun stiline sahip olan Onana da henüz önündekilerle uyum yakalayabilmiş değil.

KOPENHAG TAKIM ANALİZİ Danimarka futbolunun son yıllardaki en dikkat çeken kulübü olan Kopenhag, iki yıldır şampiyonluğu kimseye kaptırmıyor. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlasalar da şampiyonluk turunda rakiplerini saf dışı bırakmayı başardılar ancak eski günlerinden de uzaktalar. Avrupa'daki en iyi derecesini yakın dönemde 2019-20'de elde eden Danimarka temsilcisi geçen sezon Devler Ligi ve Avrupa'ya üç beraberlik ile veda etmişti. Daha önce 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında mücadele eden Kopenhag, en iyi derecesini 2010-11 sezonunda son 16 turuna çıkarak elde etti. Kopenhag maçlarını ise Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı stat olan Parken'de oynuyor.

TEKNİK DİREKTÖR: JACOB NEESTRUP Danimarka'nın pek de parlak olmayan bir geçmişe sahip futbolcularından olan Neestrup, Avrupa'nın en genç teknik direktörlerinden biri. Kopenhag'ın alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra Viborg'da başardıklarıyla Kopenhag'ın başına geçti. İki yıldır şampiyonluğa ulaşmasıyla güvenilir bir performans verebileceğini kanıtlayan Neestrup, 2.09 puan ortalaması tutturmuş durumda. TAKIMIN YILDIZI: VICTOR CLAESSON Mart 2022'de Kopenhag'a transfer olan İsveçli futbolcu, yetenek tavanı düşük bu oyuncu grubu arasında en çok dikkat çeken yıldız durumunda. Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Andreas Cornelius ile birlikte takımın hücumuna yön veren isim olan Claesson uzaktan şutlarıyla skor değiştirebilecek oyunculardan biri.

GENÇ YILDIZ: ROONY BARDGHJI Danimarka son yıllardır kendi bünyesinde yetiştirdiği oyuncular kadar, komşu ülkelerden keşfettiği yeteneklerle de fark yaratıyor. Roony Bardghji de bu yeteneklerden biri. Suriye asıllı İsveçli olan 17 yaşındaki futbolcu bire birdeki yetenekleriyle şimdiden kendine hayran kitlesi yaratmış durumda. Geçen sezon kısıtlı süre alan 17 yaşındaki yıldız bu sezona ise fırtına gibi girdi ve 6 maçta 3 gole ulaştı. GÜÇLÜ YANLARI Danimarka, nüfus ve genç nüfus açısından dezavantajlı olsa da hem genetik hafıza hem de oyunun detaylarına verilen önem ile fark yaratan ülkelerden biri. Kuzey ülke takımlarıyla eşleştiğinizde emin olabileceğiniz bir şey, rakibinizin fiziksel ve taktiksel açıdan her zaman hazır olacağı, konsantrasyon kaybı yaşamayacağı ve disiplinli bir oyun sergileyeceğidir. Kopenhag da bu tanıma uyan takımlardan biri. Geçen sezon zorlu bir grupta mücadele etseler de 3 puan toplamayı başardılar ve evlerinde hiçbir rakibine boyun eğmediler.

ZAYIF YÖNLERİ Geçen sezon Mohammed Daramy ve Hakan Arar Haraldsson gibi iki önemli genç yeteneği bünyesinde barındıran Kopenhag bu oyuncuları elinde tutamadı ve yerlerini de henüz doldurabilmiş değil. Mohamed Elyounoussi ve Elias Achouri gibi bir ekleme yapsalar da yetenek tavanı olarak geçen sezonun çok gerisindeler. Play-off turunda Polonya temsilcisi Rakow karşısında epey zorlandılar ve turu kıl payı geçmeyi başardılar. Oturmuş bir takım savunması karşısında zorlanacaklarına şüphe yok.