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Galatasaray'ın rekor gecesi!

İstanbulspor engelini 2 golle geçen Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Icardi gol sayısını 17'ye yükseltirken sarı-kırmızılılar adına rekorların gecesi yaşandı

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HABERTURK.COM / AA
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yendi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan sarı-kırmızılı ekip, net pozisyonlar yakalasa da aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Galatasaray, 45+11. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle devre arasına 1-0 önde girdi.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen mücadelede sessizliği 89. dakikada Icardi bozdu ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşma, bu skorla sona erdi. 
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Galatasaray, aynı sayıda maç yaptığı Beşiktaş'a karşı da 8 sayılık puan farkı yakaladı. İstanbulspor ise 32. maçında 17. kez mağlup oldu ve 35 puanda kaldı.

     
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    ICARDI 17 GOLE ULAŞTI

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de 17 kez fileleri havalandırdı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Ligde 21. maçına çıkan 30 yaşındaki golcü oyuncu, 45+11. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantinli futbolcu, maçın 89. dakikasında da bir kez daha topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    EN SIK GOL ATTIĞI SEZON

    Bu sezon Süper Lig'de 95 dakikada bir gol ortalamasıyla oynayan Mauro Icardi (1620 dakika & 17 gol), profesyonel kariyerinde en sık gol attığı lig sezonunu yaşıyor.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Bu müsabakaya kadar 15 golü bulunan Icardi, bu sayıyı 17'ye çıkardı. Icardi, ayrıca son 6 mücadelede 8 gol attı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    NELSSON'A 14 DİKİŞ ATILDI, ÜÇLÜYÜ O ÇEKTİRDİ

    Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı. Galibiyeti kendilerini desteklemek için gelen taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılı futbolcularda bu sezon geleneksel hale gelen galibiyet üçlüsü tezahüratını Victor Nelsson yaptırdı.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    Galatasaray taraftarı, ayrıca maç sonunda teknik direktör Okan Buruk'a da sevgi gösterisinde bulundu.
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    CEZA SAHASI REKORU!

    Galatasaray, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu deplasman maçını oynadı (51).

     
  • Galatasaray'ın rekor gecesi!

    10 MAÇTA GOL YEMEDİ

    Bu sezon deplasmanda oynadığı 16 Süper Lig maçının 10'unda gol yemeyen Galatasaray, en son 2011/12'yi (12) daha yüksek bir sayıyla tamamladı.

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