Bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 76'ya çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 8'e yükseltti. Galatasaray, aynı sayıda maç yaptığı Beşiktaş'a karşı da 8 sayılık puan farkı yakaladı. İstanbulspor ise 32. maçında 17. kez mağlup oldu ve 35 puanda kaldı.