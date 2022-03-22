La Liga’da şampiyonluğa koşan Real seyircisi önünde sezonun en çaresiz performansını ortaya koyarken İspanyol devinin düştüğü durum Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde güçlü rakibi karşısında ne kadar önemli bir iş yaptığını da gözler önüne serdi.